Починить мотор. Эксперт рассказал, как оздоровить больное сердце

Заболевания сердечно-сосудистой системы — главная угроза для жизни людей самого разного возраста. Поэтому каждому человеку нужно знать основные признаки сердечных болезней и меры, которые позволяют восстановить работу сердечной мышцы.
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