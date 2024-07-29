Дизайн Huawei Nova Flip представлен в официальном видеоролике

Компания Huawei продолжает удивлять своих поклонников инновационными продуктами. Она только что представила свой новый смартфон под названием Huawei Nova Flip, который является первой раскладушкой в линейке Nova.
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