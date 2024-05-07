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Рябков: Россия всеми средствами будет защищать свой суверенитет

Рябков: Россия всеми средствами будет защищать свой суверенитет

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Россия будет защищать свой суверенитет и целостность любыми доступными средствами, несмотря на действия Запада по нагнетанию напряженности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 7 мая.

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