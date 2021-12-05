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Автоэксперт Славнов раскрыл детали новой транспортной стратегии

Автоэксперт Славнов раскрыл детали новой транспортной стратегии

Предлагаемая Минтрансом РФ новая транспортная стратегия, направленная на развитие системы с учетом экологических требований, на самом деле не такая страшная, как может показаться водителям, рассказал телеканалу «360» автоэксперт Дмитрий Славнов.

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