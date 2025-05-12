У Украины не осталось вариантов, кроме как начать переговоры

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. Военный эксперт, программный директор Академии политических наук и старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов выразил мнение, что у Киева фактически не осталось альтернатив, кроме как вернуться к параметрам стамбульских переговоров.