Bild: глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила об угрозе прослушивания политиков и госслужащих со стороны спецслужб России

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о том, что Федеральное ведомство по охране конституции страны обратило внимание политиков и госслужащих на риск прослушивания по стороны спецслужб России.
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