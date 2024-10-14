«Гемотест» открывает новую лабораторию в Санкт-Петербурге

Он будет обслуживать также жителей Ленинградской, Псковской и Новгородской областей В Санкт-Петербурге открылась новая лаборатория «Гемотест», которая будет выполнять широкий спектр исследований: от базовых анализов крови до сложных онкологических тестов.
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