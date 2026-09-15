Фигурист Марк Желтышев рассказал о переезде в США и особенностях тренировок

Американские фигуристы в танцах на льду Джейн Кэлхун и Марк Желтышев поделились подробностями своего спортивного пути, включая быстрый переход Марка из России в США, особенности тренировочного процесса и подготовку к соревнованиям.
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