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Газета «Культура»

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Петербургской библиотеке передали в дар документы, связанные с именем режиссера Николая Акимова

Петербургской библиотеке передали в дар документы, связанные с именем режиссера Николая Акимова

Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека получила в дар от актрисы, народной артистки РСФСР Наины Хониной материалы, связанные с именем художника, режиссера Николая Акимова, передает Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

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