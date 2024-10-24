Петербургской библиотеке передали в дар документы, связанные с именем режиссера Николая Акимова

Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека получила в дар от актрисы, народной артистки РСФСР Наины Хониной материалы, связанные с именем художника, режиссера Николая Акимова, передает Комитет по культуре Санкт-Петербурга.
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