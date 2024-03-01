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Виралайф

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Стоимость биткоина превысила $61 тысячу

Стоимость биткоина превысила $61 тысячу

Курс биткоина на торгах в среду, 28 февраля, вырос более чем на 6,7 процента, свидетельствуют данные биржи Coindesk С момента открытия торгов самая популярная криптовалюта подорожала почти на четыре тысячи долларов и обновила рекорд стоимости.

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