В Москве 23 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами в МГД

Голосование будет проводиться с 08:00 до 14:00 В столице 23 августа пройдет тестовое голосование перед выборами депутатов гордумы Москвы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино.