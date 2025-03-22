Украинские планы Трампа обнажились во всей их грандиозности: Что скрывается за переговорами?

Заноза
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Заноза

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Если российское командование принимает решение на лобовую атаку украинских укреплений в ЛДНР где 8 лет ЛДНР защищались от бандеровцев, а также двумя ротами десантников захватить миллионный Харьков и батальоном десантников взять Киев, то понятно сказки Трампа это тоже атака покорения России без войны на смех курам. Зло берёт.
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13 час.
Вячеслав Денисов
У нас &quot;свой&quot; нач-к ГШ и выдающийся гавнокомандующий. Они ошибаться не могут! это у нас искажённые и непрофессиональные понятия!
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12 час.
Семен Демин
Да, здорово получается. Россия воюет на Украине четвертый год, угробила сотни тысяч солдат и мирных жителей, огромные ресурсы, а украину получит Америка. Похоже, зря Задорнов называл американцев тупыми. Кто здесь тупой не трудно догадаться.
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2 час.
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