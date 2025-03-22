Украинские планы Трампа обнажились во всей их грандиозности: Что скрывается за переговорами?

Анатолий Рябенко Если российское командование принимает решение на лобовую атаку украинских укреплений в ЛДНР где 8 лет ЛДНР защищались от бандеровцев, а также двумя ротами десантников захватить миллионный Харьков и батальоном десантников взять Киев, то понятно сказки Трампа это тоже атака покорения России без войны на смех курам. Зло берёт.

Вячеслав Денисов У нас "свой" нач-к ГШ и выдающийся гавнокомандующий. Они ошибаться не могут! это у нас искажённые и непрофессиональные понятия!