НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

1 подписчик

В Сурдлимпийской школе Ставрополья откроют демонстрационно-просветительский центр

ПЯТИГОРСК, 14 июля. /ТАСС/. Министерство физической культуры и спорта Ставрополья совместно с Паралимпийским комитетом откроют демонстрационно-просветительский центр на базе Спортивно-адаптивной школы сурдлимпийского резерва в августе 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии