В Сурдлимпийской школе Ставрополья откроют демонстрационно-просветительский центр

ПЯТИГОРСК, 14 июля. /ТАСС/. Министерство физической культуры и спорта Ставрополья совместно с Паралимпийским комитетом откроют демонстрационно-просветительский центр на базе Спортивно-адаптивной школы сурдлимпийского резерва в августе 2026 года.
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