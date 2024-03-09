Заснул при царе, проснулся при Ленине: 3 удивительных случая летаргического сна

Что будет, если провести в летаргии более 20 лет, и кому может грозить такой долгий сон Услышав словосочетание «летаргический сон», многие представляют человека, который прилег отдохнуть и провел во сне дни, недели или даже годы.
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