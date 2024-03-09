ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор zz
    Самые "умные" воспитатели обычно те, кто своих детей не имеет. И еще я заметил - у учителей, которых больше всего люб...Как правильно нак...
  • Sobering
    Насчёт мозга музыкантов доказательства налицо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Эффект Моцарта: к...
  • Sobering
    Вы пишете о том, что нравится или не нравится. А я о понимании, о уровне восприятия и не только в музыке, но и в любо...Эффект Моцарта: к...

Заснул при царе, проснулся при Ленине: 3 удивительных случая летаргического сна

Заснул при царе, проснулся при Ленине: 3 удивительных случая летаргического сна

Что будет, если провести в летаргии более 20 лет, и кому может грозить такой долгий сон Услышав словосочетание «летаргический сон», многие представляют человека, который прилег отдохнуть и провел во сне дни, недели или даже годы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Баяндина
Спасибо, интересно
Ответить
1 д.
Галина Дудкевич
Страшно! Не дай Бог пережить такое ,
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх