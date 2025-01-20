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Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

Соревнования пройдут с 23 по 26 января. Кубок мира по биатлону-2024/25 6-й этап Антхольц, Италия Расписание трансляций 23 января, четверг Спринт, женщины 16:30 24 января, пятница Спринт, мужчины 16:30 25 января, суббота Гонка преследования, женщины 15:00 Эстафета, мужчины 16:55 26 января, воскресенье Эстафета, женщины 14:05 Гонка преследования, мужчины 16:45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

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