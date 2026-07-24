Военный эксперт Баранец объяснил, закончился ли бензин на Украине

Обозреватель КП оценил слухи о нехватке топлива на Украине.В последнее время в информационном пространстве активно обсуждаются сообщения о том, что на Украине якобы полностью закончился бензин в результате ударов России, оперативные остатки уничтожены, а внутренние операторы прекратили создание резервов.