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Царьград

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Военный эксперт Баранец объяснил, закончился ли бензин на Украине

Военный эксперт Баранец объяснил, закончился ли бензин на Украине

Обозреватель КП оценил слухи о нехватке топлива на Украине.В последнее время в информационном пространстве активно обсуждаются сообщения о том, что на Украине якобы полностью закончился бензин в результате ударов России, оперативные остатки уничтожены, а внутренние операторы прекратили создание резервов.

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