Карл III запретил брату тратить его деньги на суд с полицией Лондона

Король Великобритании Карл III запретил своему младшему брату Эндрю использовать полученные от него средства для финансирования судебного иска против лондонской полиции.
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