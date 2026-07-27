ВСУ попали под угрозу окружения восточнее Дружковки На участке западнее Часова Яра и восточнее Дружковки складывается неблагоприятная для .
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВСУ попали под угрозу окружения восточнее Дружковки На участке западнее Часова Яра и восточнее Дружковки складывается неблагоприятная для .
Свежие комментарии