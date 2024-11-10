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Посол Японии в России Муто-сан не читал Конституцию РФ?

Посол Японии в России Муто-сан не читал Конституцию РФ?

В Токио заинтересованы не в окончании СВО, а в эскалации военных действий После вручения Президенту Российской Федерации Владимиру Путину верительной грамоты теперь уже официально чрезвычайный и полномочный посол японского государства в России Акира Муто сделал заявление о том, что после окончания специальной военной операции на территории бывшей УССР будут возобновлены японо-российские переговоры о заключении между двумя государствами «мирного договора».

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