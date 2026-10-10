Украинцы не могут понять, откуда по ним прилетает. Они просто не допускают технологического превосходства России.
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Ну так и есть... Зеленский и управляет... Подрабатывает так сказать... Как а анекдоте... Что Иван, патроны закончились? Могу продать ....
"всё это только производные от украинской государственности. Вот её мы и устраняем в первую очередь." Ни хрена мы ее не устраняем. Удары по Киеву идут беспрерывно, но чегой-то я не читал об ударах по Банковой. Так давайте устранять государственность, а не мирное население. Мы в 2022м году были в шаге от устранения украинской государственности. Но... "Жест доброй воли" превратил СВО в войну. СВО продемонстрировал Трамп в Венесуэле. Пришли, сменили государственность, ушли, оставив минимум погибших. Сколько миллионов с двух сторон мы положили, устраняя скоро пять лет украинскую государственность?