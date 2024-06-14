В Красноярском крае выселяют женщину, державшую в квартире стаю собак

Около года назад мы выпустили материал про серьезную проблему в Бородине. В обычной квартире в пятиэтажке живет одинокая женщина, санитарка Татьяна Дивирилина, которая собирает у себя дома бродячих собак.
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