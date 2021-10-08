Как быстро и выгодно сдать квартиру: пять простых приемов в интерьере

Можно ли с помощью интерьера сделать так, чтобы арендаторам сразу понравилась квартира и они захотели в ней жить? Да, если освоить искусство «хоумстейджа» – профессиональной подготовки квартиры или дома к просмотру потенциальными съемщиками.