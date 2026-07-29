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Аргументы недели

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Украинские спецслужбы вербовали подростков через бот «Дайвинчик» для диверсий

Украинские спецслужбы вербовали подростков через бот «Дайвинчик» для диверсий

Мессенджер Telegram оказался в центре громкого скандала. Через встроенный бот для знакомств «Дайвинчик» украинские спецслужбы массово вербовали российских подростков и молодых людей, а теперь в Госдуме заговорили о запрете платформы.

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