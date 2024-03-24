Новости СВО на 24.03.2024. ВСУ бросают позиции на всех направлениях. Наши заниимают новые территории

Сегодня 932 прочитали Как страны Запада готовятся к столкновению с Россией Кариньш, отвечая на вопрос Deutsche Welle о том, перешла ли НАТО к военной экономике, заявил, что Альянс двигается в этом направлении.
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