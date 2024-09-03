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«Роснефть» снова отказала властям предоставить свое здание в ХМАО для размещения дворца культуры

«Роснефть» снова отказала властям предоставить свое здание в ХМАО для размещения дворца культуры

Компания «Роснефть» повторно отказала администрации Нефтеюганска в предоставлении в пользование своего здания для размещения там культурного центра с творческими коллективами.

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