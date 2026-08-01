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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усачева о китайских фигуристах: «В России дети другие, на спорт нацелены больше. Чуть-чуть другое воспитание»

Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала о работе тренером в Китае. – С какими детьми проще работать - с китайскими или с российскими? – Ну конечно, с нашими! – Ты говорила, что дети в Китае более тихие и спокойные.

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