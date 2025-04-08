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  • Варлам Устрялов
    а кто их сюда арзапустил? чиновники-быддо. контроль за ними НЕОБХОДИМ!В Подмосковье уже...
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"Пусть едут в эти страны и дружбанародят там взасос". Поплавская отреагировала на цифру Бастрыкина

"Пусть едут в эти страны и дружбанародят там взасос". Поплавская отреагировала на цифру Бастрыкина

Актриса Яна Поплавская довольно прямо и резко высказалась после вот этих слов главы Следкома Александра Бастрыкина: "Криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов вызывает серьёзное беспокойство, за год число совершённых ими особо тяжких преступлений увеличилось на 82%".

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Комментарии
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сима
В чужой монастырь со своим уставом
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15 час.
Татьяна Кибишева
Не должна. По шариату ребенок должен воспитываться и находиться дома.
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4 час.
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