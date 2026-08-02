Кому должны $100 триллионов? График, который всё объясняет

"американцы должны сами себе. И платят проценты сами себе." Значит могут просто простить долг самим себе.

Вот не зря Моисей требовал: "Не поклоняйтесь золотому тельцу"! ТипО, до добра не доведет! Правда, в ТЕ поры телец (сикл, шекель) был-таки золотым. А ныне - даже бумага не нужна: проста пару раз кликнуть на нужные клавиши - и пара трюлей возникли из воздуха. Ой, прав был Моисей!!!

Александр Симаков

Правительство США должно, например, своему главному государственному пенсионному фонду — Фонду социального обеспечения (Social Security Trust Funds) — около 2,56–2,7 триллиона долларов. Вот и думайте, может ли правительство США простить долг пенсионным фондам и кинуть миллионы пенсионеров США? У России тоже есть внутренний долг, то есть Россия тоже должна сама себе? Но эти долги нельзя просто о взять и простить, потому у что основная часть долга - это ценные бумаги (ОФЗ и ГСО), которые Минфин России продает на бирже банкам, фондам и гражданам.