Ранний доступ железнодорожной стратегии Railroad Corporation 2 перенесли За нескольк...

Ранний доступ железнодорожной стратегии Railroad Corporation 2 перенеслиЗа несколько дней до релиза Railroad Corporation 2 разработчик Corbie Games объявил о переносе выхода в ранний доступ железнодорожной стратегии на следующий месяц.
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