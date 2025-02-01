Агент Чистяков: знаю, Овечкин говорит, что хотел бы сыграть 1500 матчей в НХЛ

Спортивный агент Глеб Чистяков, который представляет интересы российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в России, рассказал, какую цель поставил перед собой хоккеист в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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