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Агент Чистяков: знаю, Овечкин говорит, что хотел бы сыграть 1500 матчей в НХЛ

Агент Чистяков: знаю, Овечкин говорит, что хотел бы сыграть 1500 матчей в НХЛ

Спортивный агент Глеб Чистяков, который представляет интересы российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в России, рассказал, какую цель поставил перед собой хоккеист в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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