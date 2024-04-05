Глава ОП Украины Ермак с помощью Рейгана убеждает республиканцев помочь Киеву

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что не может поверить в безразличие к Киеву со стороны республиканцев, партии бывшего президента США Рональда Рейгана, который "понимал Советский Союз и Россию", именно это "понимание" должно укрепить поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Запада.