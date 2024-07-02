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Глава СК попросил коллегию судей разрешить возбудить дело против судьи Матеты

Глава СК попросил коллегию судей разрешить возбудить дело против судьи Матеты

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда Москвы Артема Матеты.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Та они все такие.
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