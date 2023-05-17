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В хабаровском поселке Чегдомын построят школу на 800 мест

В хабаровском поселке Чегдомын построят школу на 800 мест

Поселок Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края получит новую школу на 800 мест, которая будет построена в рамках нацпроекта "Образование" и госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" к концу 2024 года.

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