Сергей Собянин рассказал, как работает московская служба трансплантации

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как работает московская служба трансплантации.Когда все терапевтические возможности исчерпаны, трансплантация органов, таких как почки, печень, сердце, становится единственным шансом на спасение и возвращение к полноценной жизни на долгие годы.