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Закон, порядок, государство

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Сотрудники транспортной полиции Красноярска пополнили запас донорской крови в регионе

В преддверии дня сотрудников органов внутренних дел на транспорте в Сибирском линейном управлении МВД России донорская состоялась акция.

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