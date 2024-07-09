Херсонское направление После разведки было установлено место дислокации противника, частенько туда приезжали пикапы и багги.
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Херсонское направление После разведки было установлено место дислокации противника, частенько туда приезжали пикапы и багги.
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