Жительницу Кузбасса осудили за мошенничество с социальными выплатами

В прокуратуре по Кемеровской области – Кузбассу 16 апреля сообщили, что Киселевский городской суд осудил 33-летнюю фигурантку уголовного дела по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере».
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