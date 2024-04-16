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Жительницу Кузбасса осудили за мошенничество с социальными выплатами

Жительницу Кузбасса осудили за мошенничество с социальными выплатами

В прокуратуре по Кемеровской области – Кузбассу 16 апреля сообщили, что Киселевский городской суд осудил 33-летнюю фигурантку уголовного дела по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере».

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