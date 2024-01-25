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Куда пропал миллион долларов из разбитого самолета: в Афганистане идет расследование

Куда пропал миллион долларов из разбитого самолета: в Афганистане идет расследование

Согласно информации, представленной газетой Hasht e Subh, местные источники подтверждают, что украденной суммой в размере одного миллиона 200 тысяч долларов США занимается губернатор талибов Мухаммад Аюб Халид.

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