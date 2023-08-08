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Лик Кэмбедж хочет покинуть сборную Австралии и играть за Нигерию

Звезда женской НБА Лиз Кэмбедж заявила о том, что хочет покинуть сборную Австралии и представлять команду Нигерии на Олимпийских играх 2024 года.

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