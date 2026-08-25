Бразилия: Преступники заблокировали дороги горящими транспортными средствами в Комплексо-де-Исраэль, северной зоне Рио-де-Жанейро, во время полицейской операции, направленной против членов Терсейро Командо Пуро (TCP) в Синко-Бокас, Пика-Пау, Сидаде-Альта, Парада-де-Лукас и Вигариу-Жераль, в утренние часы.