В российских школах с 1 сентября будут проводить церемонию подъема и спуска флага

Минпросвещения опубликовало стандарт церемонии подъема и спуска флага в российских школах.В документе говорится, что церемония подъема государственного флага будет проводиться в первый учебный день каждой учебной недели перед первым занятием.
Минпросвещения опубликовало стандарт церемонии подъема и спуска флага в российских школах.В документе говорится, что церемония подъема государственного флага будет проводиться в первый учебный день каждой учебной недели перед первым занятием.
Свежие комментарии