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В российских школах с 1 сентября будут проводить церемонию подъема и спуска флага

В российских школах с 1 сентября будут проводить церемонию подъема и спуска флага

Минпросвещения опубликовало стандарт церемонии подъема и спуска флага в российских школах.В документе говорится, что церемония подъема государственного флага будет проводиться в первый учебный день каждой учебной недели перед первым занятием.

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