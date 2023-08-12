Кастрировать детей, чтобы выиграть выборы

Дэниэл Гринфил о том, что стоит за организацией сексуального сообщества в школахПервая рекламная кампания Байдена атаковала консерваторов за то, что они держат в школах "Мальчика с лужайки", книгу, в которой 10-летний ребенок совершает половые акты.