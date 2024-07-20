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На руководство БЛМЗ завели дело из-за подшипников для колес военных самолетов

На руководство БЛМЗ завели дело из-за подшипников для колес военных самолетов

В отношении неустановленных лиц из числа руководства ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ) возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч.

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