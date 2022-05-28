МИД России: стремление отстранить Россию от Олимпиады в Париже нарушает права спортсменов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже будет зависеть от политической ситуации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже будет зависеть от политической ситуации.
Свежие комментарии