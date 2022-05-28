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МИД России: стремление отстранить Россию от Олимпиады в Париже нарушает права спортсменов

МИД России: стремление отстранить Россию от Олимпиады в Париже нарушает права спортсменов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже будет зависеть от политической ситуации.

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