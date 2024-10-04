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В подвалах Угледара находятся люди: чем ВС РФ помогут желающим уехать на Украину?

В подвалах Угледара находятся люди: чем ВС РФ помогут желающим уехать на Украину?

Командир группы, сообщил, что те, кто желает уехать в Россию, будут направлены к своим родственникам, а тех, кто хочет на Украине, могут спокойно туда уехать - никто не будет жителей принуждать делать определенный выбор.

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