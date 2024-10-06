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Заброшенная станция дальней космической связи на Чукотке

Заброшенная станция дальней космической связи на Чукотке

Раньше сюда приезжали молодожёны после ЗАГСа, традиция была. Но со временем вандалы это место разгромили и разграбили и теперь только нетрезвая молодежь развлекается, расстреливая из охотничьих ружей оставшееся оборудование и рисунки о космосе на стенах залов.

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