Заброшенная станция дальней космической связи на Чукотке

Раньше сюда приезжали молодожёны после ЗАГСа, традиция была. Но со временем вандалы это место разгромили и разграбили и теперь только нетрезвая молодежь развлекается, расстреливая из охотничьих ружей оставшееся оборудование и рисунки о космосе на стенах залов.