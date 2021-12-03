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Проповедь на праздник введения во храм пресвятой богородицы.

Проповедь на праздник введения во храм пресвятой богородицы.

Святой праведный Иоанн кронштадтский.Нынешний день, братья мои, святая церковь празднует торжественное введение во храм иерусалимский трехлетней отроковицы Марии - благословенной дщери праведных родителей Иоакима и Анны - для воспитания господу.

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