Проповедь на праздник введения во храм пресвятой богородицы.

Святой праведный Иоанн кронштадтский.Нынешний день, братья мои, святая церковь празднует торжественное введение во храм иерусалимский трехлетней отроковицы Марии - благословенной дщери праведных родителей Иоакима и Анны - для воспитания господу.
Святой праведный Иоанн кронштадтский.Нынешний день, братья мои, святая церковь празднует торжественное введение во храм иерусалимский трехлетней отроковицы Марии - благословенной дщери праведных родителей Иоакима и Анны - для воспитания господу.
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