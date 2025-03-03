Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 994 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • спивак виктор
    дать выбор подонкам или на свою землю или в эту землю!"Случайно разворо...
  • Алексей Тан
    Придется унижаться: европейские политики посоветовали Зеленскому молить Трампа о прощении, =============== Любопытно!...Придется унижатьс...
  • ММ
    Вы войну 08.08.08 помните? Хоть какие-нибудь факты?Дружественный, не...

«На колени». Украинцы устроили ад в соцсети послу США из-за Зеленского

«На колени». Украинцы устроили ад в соцсети послу США из-за Зеленского

Украинские пользователи соцсети микроблогов X* устроили массовый флешмоб под сообщением американского посла Бриджит Бринк с поддержкой слов своего шефа после встречи президента США Дональда Трампа с киевским диктатором Владимиром Зеленским.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
это ж какими надо быть уродами оскорблять так людей..какой клоун такой и свинарник ...всех этих пидарасов всех только уничтожать мразей!😡😡😡
Ответить
1 д.
св
спивак виктор
не уж то не доходит что помогали быдлу из чумного свинарника,если простят такие закидоны то они сих оскорблений стоят! ждем реакцию сша на лай бешенных!
Ответить
1 д.
АС
Александр Сысоев
Извините, не в обиду пишу.Не спешите отправлять свои тексты на всеобщее обозрение, проверьте  вначале их на правильность написания. Иначе это не уважение к другим. Так &quot;неужто&quot; пишется слитно, да и запятые в некоторых местах поставить было бы неплохо. С уважением.
Ответить
22 час.
наверх