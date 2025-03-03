Анастасия Гончарова это ж какими надо быть уродами оскорблять так людей..какой клоун такой и свинарник ...всех этих пидарасов всех только уничтожать мразей!😡😡😡

св спивак виктор не уж то не доходит что помогали быдлу из чумного свинарника,если простят такие закидоны то они сих оскорблений стоят! ждем реакцию сша на лай бешенных!