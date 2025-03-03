Украинские пользователи соцсети микроблогов X* устроили массовый флешмоб под сообщением американского посла Бриджит Бринк с поддержкой слов своего шефа после встречи президента США Дональда Трампа с киевским диктатором Владимиром Зеленским.
«На колени». Украинцы устроили ад в соцсети послу США из-за Зеленского
Комментарии
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Анастасия Гончарова
это ж какими надо быть уродами оскорблять так людей..какой клоун такой и свинарник ...всех этих пидарасов всех только уничтожать мразей!😡😡😡
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1 д.
св
спивак виктор
не уж то не доходит что помогали быдлу из чумного свинарника,если простят такие закидоны то они сих оскорблений стоят! ждем реакцию сша на лай бешенных!
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1 д.
АС
Александр Сысоев
Извините, не в обиду пишу.Не спешите отправлять свои тексты на всеобщее обозрение, проверьте вначале их на правильность написания. Иначе это не уважение к другим. Так "неужто" пишется слитно, да и запятые в некоторых местах поставить было бы неплохо. С уважением.
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22 час.
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