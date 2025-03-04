Стала известна тема обращения Трампа к конгрессу США

Темой первого выступления президента Дональда Трампа на его втором президентском сроке на совместном заседании обеих палат конгресса США станет «Возрождение американской мечты», сообщил 3 марта телеканал Fox News.
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