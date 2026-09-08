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Царьград

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Дворник из детсада и его "гарем". Одна из жертв заговорила: Умиджон годами держал женщин в страхе и вымогал деньги

Дворник из детсада и его "гарем". Одна из жертв заговорила: Умиджон годами держал женщин в страхе и вымогал деньги

В Сургуте разгорелся скандал вокруг уроженца Узбекистана Умиджона - мужчины ростом около 120 см, против которого сразу несколько женщин выдвинули обвинения в систематическом насилии, шантаже и незаконном удержании документов.

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